Identificadas dos personas como dueñas de los perros que atacaron a una septuagenaria en Tomiño

La Guardia Civil ya ha identificado a los dueños de los siete perros que atacaron a una mujer de 72 años en la tarde del martes en la parroquia de Estás, en Tomiño. Son seis canes propiedad de un hombre y un séptimo que pertenece a la moradora de la vivienda frente a la que se produjo el ataque en el que la septuagenaria quedó semiinconsciente.

La víctima, que fue trasladada al hospital por las lesiones ocasionadas por los mordiscos de los perros en brazos, hombros y espalda, fue dada de alta por la noche, de manera que este miércoles por la mañana ya pudo presentar la pertinente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil.

La septuagenaria estaba realizando un paseo vespertino cuando la manada de canes de tamaño pequeño y mediano se le tiró encima. La mujer cayó al suelo boca abajo, protegiéndose la cabeza, hasta que la socorrió un vecino de la zona, que espantó a los perros y llamó al 112 Galicia, que desplazó al lugar a la Guardia Civil, Policía Local y al 061.

La ambulancia evacuó a la herida en estado de semiinconsciencia, y los agentes iniciaron la búsqueda de los animales, que carecían de identificación. La brutalidad de la acometida de los perros contra la señora fue tanta que incluso le llegaron a arrancar la ropa.

Según fuentes de la Guardia Civil, los perros que atacaron a la mujer fueron siete y pertenecían a dos manadas que suman 10 canes en total. Uno de los animales atacantes es propiedad de la moradora de la casa frente a la que se produjo el ataque, y convive con otros tres perros. Por otro lado, los otros seis canes son propiedad de un hombre que también ha sido identificado. En el momento de la agresión los diez perros se encontraban sueltos en la calle.

Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del lamentable suceso, el servicio de lacería del Concello de Tomiño capturó a los canes. Según la Guardia Civil, de los siete perros que mordieron a la señora, uno fue recogido por su dueña, y otros cinco fueron trasladados al Centro de Acogida y Protección de Animales (CAAN) de la Diputación de Pontevedra. Solo uno de los canes agresores logró escapar y esta tarde todavía estaban tratando de localizarlo.

Los hechos causaron gran revuelo en la parroquia de Estás, tanto por la gravedad de las lesiones sufridas por la septuagenaria como por la reincidencia de los ataques de estos canes, que, según varios vecinos, suelen estar sueltos y ya han intentado morder a varias personas que pasean por la zona. Con todo, desde la Guardia Civil confirman que no se presentó ninguna denuncia previa por hechos similares. La única denuncia es la que formalizó esta víctima esta mañana.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de depurar responsabilidades.