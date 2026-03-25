Los feriantes ratifican su negativa a estar en las Fiestas de San Telmo en Tui

El colectivo de feriantes de Tui ratificó ayer no participar en las fiestas de San Telmo, tal y como había adelantado hace unos días. Según explican, la principal causa de esta decisión es el incremento de las tasas municipales, que en algunos casos alcanzaría subidas cercanas al 400% respecto a años anteriores. Los profesionales critican además la ausencia de un estudio público que justifique este aumento, así como la falta de respuesta a las alegaciones que aseguran haber presentado dentro de plazo.

En términos económicos, los feriantes señalaron ayer, tras no concedérsele una entrevista que habían solicitado con el concello,m que una atracción tipo, como una pista de coches de 288 metros cuadrados, tendría un coste aproximado de 9.060 euros por los días de las fiestas, mientras que otras instalaciones, como camas elásticas o atracciones infantiles, oscilarían entre los 3.000 y los 5.000 euros.

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El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, apunta que las tasas llevaban congeladas 25 años. «Antes se cobraba 0,40 por m2 y ahora algo más de dos euros. Tienen que pagar lo que corresponde», defiende. Además, alude a cuestiones de seguridad. n