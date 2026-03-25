Excavaciones destapan muros y pozos de antes del siglo IV en pleno casco histórico de Tui

El Concello de Tui avanzará en la investigación de los relevantes restos arqueológicos de época romana descubiertos en la Praza do Pracer, tras confirmarse su valor excepcional y su buen estado de conservación. Los hallazgos, localizados en pleno conjunto histórico, han llevado al gobierno local a impulsar una nueva fase de excavaciones para profundizar en el conocimiento del pasado romano de la ciudad.

Los vestigios salieron a la luz durante los sondeos arqueológicas realizados entre enero y febrero en el marco del proyecto de reforma y reurbanización de la plaza, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Vive la Historia, Descubre Tui: Conexión sostenible entre patrimonio y naturaleza. El informe técnico de la intervención, emitido este mes de marzo por los arqueólogos Mª Soledad Prieto y Juan José Perles, concluye que la entidad, extensión y estado de conservación de los restos hacen inviable el desarrollo del proyecto original.

Entre los elementos documentados figuran muros, pavimentos, sistemas de drenaje, una escalera y una estructura circular interpretada como pozo o silo de almacenamiento, todos ellos datados entre los siglos I y IV d.C. Estos hallazgos confirman la ocupación romana del enclave y aportan información inédita sobre el conocido como Tude romano.

El informe subraya la «enorme relevancia» de los restos en el contexto del conjunto histórico de la ciudad, destacando además la singularidad de su ubicación en un espacio público abierto donde las estructuras se han conservado en posición primaria, sin alteraciones significativas posteriores. En este sentido, los técnicos recalcan el carácter excepcional de este tipo de hallazgos, al tratarse de estructuras habitacionales conservadas en un área pública.

A raíz de estos resultados, el Concello ha decidido promover una nueva fase de excavación en área que permita ampliar la investigación, conectar las zonas ya intervenidas y avanzar en el conocimiento histórico de Tui. El informe ya ha sido remitido a la Dirección Xeral de Patrimonio para su valoración.

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Asimismo, el gobierno local trabaja en la planificación de la continuidad de los trabajos y en el análisis de las distintas opciones para la conservación, protección y posible puesta en valor de los restos. Desde el Concello subrayan que este descubrimiento no solo tiene un alto valor histórico y cultural, sino que representa una oportunidad para reforzar el conocimiento y la difusión del patrimonio de la ciudad.