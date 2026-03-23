El PP denuncia el abandono del transbordador entre A Guarda y Caminha

El PP critica el estado de abandono del río Miño y la paralización del servicio del transbordador que conecta A Guarda con la localidad portuguesa de Caminha, actualmente fuera de servicio. La formación instó al Gobierno central a cumplir el compromiso adquirido con Portugal para ejecutar el dragado del río.

Durante una visita a las instalaciones del ferry, los diputados autonómicos Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez criticaron el deterioro del cauce y el abandono que, a su juicio, afecta a esta conexión transfronteriza. «El río está lleno de arena, lo que impide el paso entre ambas orillas», señaló García Comesaña.

El dirigente popular recordó que en el último encuentro hispano-luso se había anunciado un acuerdo para el dragado y la renaturalización del Miño, un compromiso que, según denunció, «nunca se materializó», pese a tratarse de una reivindicación histórica en la zona.

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En este contexto, el PPdeG defendió la necesidad de una estrategia integral para el tramo internacional del río, que incluya un dragado controlado y sostenible, la mejora de la navegabilidad y el control de las especies invasoras.