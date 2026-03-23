Ferry
El PP denuncia el abandono del transbordador entre A Guarda y Caminha
Insta al Gobierno central a cumplir el compromiso adquirido con Portugal para ejecutar el dragado del Miño
El PP critica el estado de abandono del río Miño y la paralización del servicio del transbordador que conecta A Guarda con la localidad portuguesa de Caminha, actualmente fuera de servicio. La formación instó al Gobierno central a cumplir el compromiso adquirido con Portugal para ejecutar el dragado del río.
Durante una visita a las instalaciones del ferry, los diputados autonómicos Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez criticaron el deterioro del cauce y el abandono que, a su juicio, afecta a esta conexión transfronteriza. «El río está lleno de arena, lo que impide el paso entre ambas orillas», señaló García Comesaña.
El dirigente popular recordó que en el último encuentro hispano-luso se había anunciado un acuerdo para el dragado y la renaturalización del Miño, un compromiso que, según denunció, «nunca se materializó», pese a tratarse de una reivindicación histórica en la zona.
En este contexto, el PPdeG defendió la necesidad de una estrategia integral para el tramo internacional del río, que incluya un dragado controlado y sostenible, la mejora de la navegabilidad y el control de las especies invasoras.
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