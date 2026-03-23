Prostitución
Denuncian que un local de ocio opera como un prostíbulo en Tomiño
Se encuentra en la parroquia de Forcadela y opera sin licencia de apertura, asegura el grupo municipal socialista
El grupo municipal socialista de Tomiño ha denunciado la falta de actuación del gobierno local ante la actividad de un local de ocio nocturno en la parroquia de Forcadela que, según aseguran, opera sin licencia de apertura y estaría vinculado al ejercicio de la prostitución.
El PSOE recuerda que ya en julio de 2025 solicitaron explicaciones al gobierno local tras detectarse la apertura de este establecimiento, que funciona como pub, pese a carecer de los permisos necesarios.
Critican que la situación «no solo continúa igual, sino que ha empeorado notablemente». Según su relato, cada fin de semana se registran disturbios hasta altas horas de la madrugada e incluso durante la mañana, incumpliendo los horarios de cierre. Asimismo, apuntan a la presencia reiterada de efectivos de la Guardia Civil y de servicios sanitarios, lo que está generando «temor e intranquilidad» entre los vecinos, además de afectar a su descanso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
- Vecinos claman contra el «desmadre» de las terrazas en el Casco Vello
- Así es el proyecto de vivienda protegida que la Xunta promueve en Lavadores
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- Una cooperativa rescata el proyecto de un edificio de 21 viviendas con vistas a la ría de Vigo