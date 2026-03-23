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Prostitución

Denuncian que un local de ocio opera como un prostíbulo en Tomiño

Se encuentra en la parroquia de Forcadela y opera sin licencia de apertura, asegura el grupo municipal socialista

El local Dolce Vita, en la parroquia tomiñesa de Forcadela.

El local Dolce Vita, en la parroquia tomiñesa de Forcadela.

Carlos Ponce

Tomiño

El grupo municipal socialista de Tomiño ha denunciado la falta de actuación del gobierno local ante la actividad de un local de ocio nocturno en la parroquia de Forcadela que, según aseguran, opera sin licencia de apertura y estaría vinculado al ejercicio de la prostitución.

El PSOE recuerda que ya en julio de 2025 solicitaron explicaciones al gobierno local tras detectarse la apertura de este establecimiento, que funciona como pub, pese a carecer de los permisos necesarios.

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Critican que la situación «no solo continúa igual, sino que ha empeorado notablemente». Según su relato, cada fin de semana se registran disturbios hasta altas horas de la madrugada e incluso durante la mañana, incumpliendo los horarios de cierre. Asimismo, apuntan a la presencia reiterada de efectivos de la Guardia Civil y de servicios sanitarios, lo que está generando «temor e intranquilidad» entre los vecinos, además de afectar a su descanso.

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