El Concello de Oia presenta un recurso para buscar el encaje parcial del Talaso Atlántico

Tras la reunión con sus abogados, el Concello de Oia decidió este lunes presentar un recurso de reposición tras la resolución judicial que le obliga a, como muy tarde la semana que viene, exigir a la empresa gestora del Talaso Atlántico su derribo total tras dos décadas desde que la licencia se declaró ilegal.

El recurso no podrá en ningún caso paralizar definitivamente el derribo, porque al fin y al cabo el complejo turístico está construido sobre suelo rústico en un entorno que constituye un espacio protegido del litoral con un notable impacto paisajístico.

Lo que busca el Concello de Oia con este movimiento es que el juez le permita finalizar la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID), un plan urbanístico que permitiría el encaje legal, al menos de forma parcial, del Talaso, una solución en la que el Concello lleva trabajando años pero que no ha conseguido todavía sacar adelante por la eterna burocracia de estos trámites.

«Nosotros estamos disconformes con la orden de demolición, pero la ejecución sigue su curso y las resoluciones judiciales están para cumplirlas», reconoce la alcaldesa, Cristina Correa, que ve difícil paralizar la ejecución del derribo del Talaso Atántico.

Uno de los grandes miedos del Concello de Oia es la indemnización que tendrá que pagar a los dueños del complejo turístico en caso de demolición, pues fue el Ayuntamiento el que otorgó esa licencia que a posteriori tumbaron los tribunales tras declararla ilegal. «No sabemos la cantidad exacta, pero es evidente que van a ser varios millones», reconoce. Es más, teme que el desembolso que tengan que afrontar lleve a la quiebra al Ayuntamiento.

Desde el gobierno local trasladan el golpe que supondría para el municipio la desaparición del Talaso Atlántico, un complejo conocido por su spa pero que también cuenta con hotel y restaurante. Allí trabajan más de setenta personas, muchas de ellas vecinas de Oia, que se quedarían sin empleo. Y hay que tener en cuenta además que el Talaso Atlántico atrae a diario a numerosos visitantes de distintos puntos de Galicia, generando una importante dinamización económica en el municipio.