Tomiño lleva invertidos 5,3 millones en mejoras de eficiencia energética

El Concello de Tomiño ha realizado en los últimos años un ambicioso programa de eficiencia energética que ha permitido mejorar 15 edificios municipales, varios colegios y espacios públicos, destinando una inversión global de más de 5,3 millones de euros de fondos europeos y propios.

«Estas actuaciones permiten un ahorro económico importante, reducen el consumo de energía y sitúan a nuestro Concello a la vanguardia en materia de sostenibilidad», destaca la alcaldesa, Sandra González, apuntando que «no solo se trata de mejorar las instalaciones, sino también de garantizar un futuro más limpio y sostenible para nuestros vecinos y vecinas».

Además de mejorar la eficiencia energética en 15 edificios públicos, también se actuó en los colegios de Barrantes, Pedro Caselles Beltrán y Galiña Azul; así como en las plazas humanizadas en O Seixo y Goián, y en las parroquias, haciendo más sostenible y moderno el alumbrado y los viales públicos.

Entre las medidas realizadas también destacan la instalación de paneles fotovoltaicos o el cambio por tecnologías led de bajo consumo, sustituyendo ya el 42% de las 7.000 luminarias municipales, con las que se prevé un ahorro energético superior al 60%. Además, también se instalaron calderas de biomasa para reducir el consumo de combustibles fósiles y nuevas infraestructuras sostenibles, como estación de carga para vehículos eléctricos.

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«Cada acción que realizamos en este sentido, desde renovar calderas hasta instalar iluminación led, no solo supone un ahorro económico para el Concello, sino también una contribución real a la protección del medio ambiente y a la calidad de vida de nuestros vecinos», recalca la regidora, que define a Tomiño como «un referente de eficiencia energética», basado en la planificación y en la apuesta por tecnologías sostenibles.