Urbanismo
Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso
La alcaldesa se reúne el lunes con su equipo legal para estudiar el recurso de reposición que impugne la orden de derribo
La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, se reúne este lunes con su equipo jurídico para determinar el recurso de reposición que evite ordenar la demolición del Talaso Atlántico. El municipio dispone de muy pocos días para impugnar la diligencia de ordenación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, en la que se requiere al Concello que ordene de forma inmediata a la empresa Balneario del Atlántico la demolición del complejo.
La regidora desconoce todavía los argumentos del recurso, pero afirma que el Concello debe intentar resolver este problema «porque no podría asumir la reclamación patrimonial si el derribo llegase a ejecutarse».
Entre las vías abiertas contra la diligencia de ordenación estaría la ampliación del plazo para la aprobación del PEID (Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones), la vía por la cual la Justicia permitía la legalización del Talaso Atlántico. Este plan requiere poner de acuerdo a varios organismos, ya que debe contar, al menos, con una evaluación ambiental favorable e informes positivos de compatibilidad con otras normativas, como la de Costas.
La regidora destacó que «la maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID». «Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución», asegura, al tiempo que reconoce que el derribo del Talaso supondría una «ruina» para el Concello de Oia.
Mientras tanto, la actividad en el Talaso Atlántico continuó ayer con normalidad. Al igual que en otras ocasiones, la propiedad del emblemático establecimiento hotelero mantuvo silencio sobre las decisiones judiciales.
En el Talaso Atlántico trabajan 70 personas, siendo una de las principales empresas en número de empleados del término municipal.
A medio camino entre Baiona y A Guarda, este establecimiento ha hecho de la talasoterapia —el uso de agua marina con fines terapéuticos— su principal seña de identidad, y su propiedad lo destaca como el primer hotel de talasoterapia de las Rías Baixas.
Posee una piscina dinámica de agua de mar climatizada que se abre al paisaje a través de grandes ventanales y constituye su principal reclamo. Chorros a presión, camas de burbujas y cascadas cervicales componen un circuito que combina relajación y tratamiento corporal. La oferta se completa con sauna, baño turco y cabinas especializadas con algas y masajes marinos.
Cuenta con setenta habitaciones, muchas de las cuales miran directamente al océano, integrando el paisaje en la estancia.
Además, cuenta con un restaurante que ofrece pescados, mariscos y productos de proximidad.
Además de la estancia vacacional o terapéutica, el establecimiento también es punto de encuentro para convenciones, congresos y reuniones empresariales.
El hotel obtuvo licencia hace más de dos décadas
El Hotel Talaso de Oia fue construido a principios de los años 2000 con autorización del Concello de Oia.
La primera sentencia que declaró su ilegalidad data de 2009, año en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de construcción y de actividad. La orden firme de derribo no se produjo hasta 2013.
Las sentencias confirmaron la incompatibilidad del edificio con la zona en la que está construido, un espacio protegido del litoral con un notable impacto paisajístico.
El PEID (Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones) era la última vía para intentar salvar el proyecto, pero su aprobación no pudo producirse en tiempo y forma. Según indican fuentes municipales, esto se debió a la tardanza en la recepción de informes sectoriales, por lo que el juzgado ordenó derribar el edificio en un plazo de diez días.
Los PEID son instrumentos de planeamiento urbanístico utilizados para ordenar o regular usos concretos del suelo cuando el planeamiento general no es suficiente. Sirven para regular equipamientos, servicios o infraestructuras (hoteles, complejos turísticos, instalaciones públicas, etc.), con el fin de adaptar o justificar usos en suelos donde no estarían permitidos
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