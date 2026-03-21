Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso

La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, se reúne este lunes con su equipo jurídico para determinar el recurso de reposición que evite ordenar la demolición del Talaso Atlántico. El municipio dispone de muy pocos días para impugnar la diligencia de ordenación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, en la que se requiere al Concello que ordene de forma inmediata a la empresa Balneario del Atlántico la demolición del complejo.

La regidora desconoce todavía los argumentos del recurso, pero afirma que el Concello debe intentar resolver este problema «porque no podría asumir la reclamación patrimonial si el derribo llegase a ejecutarse».

Entre las vías abiertas contra la diligencia de ordenación estaría la ampliación del plazo para la aprobación del PEID (Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones), la vía por la cual la Justicia permitía la legalización del Talaso Atlántico. Este plan requiere poner de acuerdo a varios organismos, ya que debe contar, al menos, con una evaluación ambiental favorable e informes positivos de compatibilidad con otras normativas, como la de Costas.

La regidora destacó que «la maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID». «Estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución», asegura, al tiempo que reconoce que el derribo del Talaso supondría una «ruina» para el Concello de Oia.

Mientras tanto, la actividad en el Talaso Atlántico continuó ayer con normalidad. Al igual que en otras ocasiones, la propiedad del emblemático establecimiento hotelero mantuvo silencio sobre las decisiones judiciales.

En el Talaso Atlántico trabajan 70 personas, siendo una de las principales empresas en número de empleados del término municipal.

A medio camino entre Baiona y A Guarda, este establecimiento ha hecho de la talasoterapia —el uso de agua marina con fines terapéuticos— su principal seña de identidad, y su propiedad lo destaca como el primer hotel de talasoterapia de las Rías Baixas.

Posee una piscina dinámica de agua de mar climatizada que se abre al paisaje a través de grandes ventanales y constituye su principal reclamo. Chorros a presión, camas de burbujas y cascadas cervicales componen un circuito que combina relajación y tratamiento corporal. La oferta se completa con sauna, baño turco y cabinas especializadas con algas y masajes marinos.

Cuenta con setenta habitaciones, muchas de las cuales miran directamente al océano, integrando el paisaje en la estancia.

Además, cuenta con un restaurante que ofrece pescados, mariscos y productos de proximidad.

Además de la estancia vacacional o terapéutica, el establecimiento también es punto de encuentro para convenciones, congresos y reuniones empresariales.