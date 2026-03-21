Marián Mouriño será la pregonera de las Festas de San Telmo en Tui
La presidenta del Celta se dirigirá a los y las tudenses el 4 de abril
La Festa do Meixón, solo en bares y restaurantes y a 85 euros la ración
Antes de viajar a Alemania para apoyar al Celta en el primer partido de cuartos de la Europa League contra el Friburgo, la presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño, tiene una cita con los vecinos y vecinas de Tui. Será la encargada de dar el pregón de las Festas de San Telmo, el sábado 4 de abril desde el balcón del edificio de la Plaza de la Inmaculada.
Las fiestas, de Interés Turístico de Galicia, completan con la presidenta del Celta su guiño al fútbol en la programación de este año, pues ese mismo día será homenajeado el club local, el Tyde, en el centenario de su fundación. El alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, destacó que la elección de la pregonera es también un reconocimiento al «extraordinario trabajo que está haciendo».
Con el pregón de Marián Mouriño, Tui inicia 10 días de fiesta, con actividades para un público variado y una oferta musical para todos los gustos. El pregón se maridará con la quinta edición de Viños da Raia, que tendrá lugar sábado y domingo en la Plaza de la Inmaculada, y si llueve, en el Mercado de San Antonio. En cuanto a gastronomía, la concejala de Comercio, Ana Núñez, explicó que, ante la situación ambiental crítica de la angula, cada vez más escasa, el Concello no promoverá la Festa do Meixón, aunque apoya a los hosteleros, que celebrarán la misma del 1 al 13 de abril, a un precio de 85 euros la ración, previa reserva. La decisión se tomó «por responsabilidad» y tras una reunión con los establecimientos hosteleros, apuntó la concejala.
En cuanto al resto de la programación, la música será variada, con grupos emergentes de Tui; orquestas, con Paris de Noia, Los Satélites o Panorama City; charangas, bandas de música y DJ. Tampoco faltarán las representaciones teatrales con la Semana del Teatro Amador ni animación infantil. Todo ello programado en diferentes espacios de la ciudad, con la intención de disfrutar de las fiestas en la calle, si la meteorología lo permite, detalló la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente, responsable de dar forma a una programación pensada para llegar a todo tipo de edades.
Otras citas que no faltan en la agenda de San Telmo son la carrera popular, que ya supera los 800 inscritos y que tendrá lugar el sábado 11 de abril; y la concentración caballar, que se extenderá de sábado a lunes, con la organización de una ruta a caballo el domingo, de Tui a Caldelas, que espera reunir a 500 participantes, explicó el concejal de Deportes, Rafa Estévez.
Por último, el lunes de San Telmo, 13 de abril, la cita destacada será la procesión, que realizará su itinerario habitual, al confirmar el alcalde, que las obras de humanización de la calle Augusto González Besada ya estarán rematadas para esa fecha. Cabaleiro definió estas fiestas como el evento más importante que tiene Tui en todo el año y recordó la «valiente decisión» que tomó el equipo de gobierno de 2015, presidido por él, de asumir la organización de las fiestas patronales, así como todos los cambios realizados en la programación hasta ahora.
Los feriantes no montarán las atracciones por la subida de tasas
Las Fiestas de San Telmo no tendrán este año las tradicionales atracciones de feria ante la negativa de los feriantes a montar por la subida de tasas y por las condiciones de seguridad que les requería el Concello de Tui.
En este sentido, cabe recordar que el Concello aprobó el año pasado una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta y otros espectáculos durante la celebración de las fiestas, que llevaba sin actualizarse desde 2008. Se incrementó de 0,54 a 2,42 euros el precio del metro cuadrado por día, con una rebaja del 25% ya aplicada sobre el precio que marcaba el estudio de valores de mercado que encargó el gobierno local para actualizar las tarifas.
Los feriantes también se oponen de «forma radical» a acatar los controles de seguridad que le requiere el Concello para montar las atracciones, según explica el alcalde.
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