Las Galimpiadas abren el plazo de inscripción

Las Galimpiadas de Caldelas abren el plazo de inscripción de su próxima edición del 1 de abril al 20 de mayo. Se admiten grupos a partir de las siete participantes.

Las personas interesadas pueden contactar con el número 670.579.290. El evento se celebrará los días 12 y 13 de junio en la ribera de Caldelas de Tui.