Medioambiente
Tomiño distribuirá 1.500 especies autóctonas a dueños de terrenos
El objetivo es reforzar la prevención de incendios forestales
El Concello de Tomiño impulsará un año más la plantación de especies autóctonas en parcelas situadas en franjas secundarias de gestión de biomasa, con el objetivo de reforzar la prevención de incendios forestales y fomentar la biodiversidad. La iniciativa, que alcanza su quinta edición, permitirá la distribución de cerca de 1.500 ejemplares de diez especies diferentes entre propietarios de terrenos del municipio.
Castaños, robles, abedules, alisos, alcornoques, encinas, cerezos, nogales, madroños y avellanos conforman el listado de especies que se entregarán dentro de la campaña municipal Rodéate de vida, una actuación con la que el gobierno local busca consolidar un «escudo verde» que contribuya a frenar la propagación del fuego y a mejorar el entorno natural.
En paralelo a esta iniciativa, el Concello tramitó durante 2025 un total de 428 expedientes por incumplimientos en las labores de gestión de biomasa.
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