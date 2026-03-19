La Xunta licita la senda peatonal entre Camposancos y A Guarda

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó A Guarda para anunciar la licitación de las obras de una nueva senda peatonal en la PO-352, entre el casco urbano y la parroquia de Camposancos, con una inversión cercana a 1,3 millones de euros. La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y facilitar la movilidad peatonal en un tramo que actualmente carece de espacios adecuados, lo que provoca una convivencia insegura con el tráfico rodado. El proyecto contempla la creación de un itinerario continuo que enlazará con los tramos urbanos existentes, favoreciendo desplazamientos más seguros.

La senda discurrirá por el margen derecho de la carretera, con un ancho tipo de dos metros y una superficie total superior a los 5.200 m2. Las obras incluyen además la construcción de 11 muros de contención para adaptar el terreno y mejoras en el drenaje mediante la instalación de nuevos sumideros.

Durante la visita, Reguera destacó que esta intervención permitirá dar respuesta a una «demanda histórica» de los vecinos, al tiempo que refuerza la conexión entre núcleos de población, servicios y zonas de interés.

La nueva infraestructura facilitará el acceso al núcleo urbano de A Guarda, al cementerio y a una zona industrial, en un entorno próximo al Monte de Santa Trega y a la franja litoral.

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El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 13 de abril y las obras, con una duración estimada de ocho meses, comenzarán previsiblemente a principios de verano.