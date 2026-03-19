Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoCambio Climático VigoAntecedentes accidente SaltamontesInclusión Laboral GaliciaFernando FrancoDeep Purple en Vigo
instagramlinkedin

Igualdad

Arranca un proyecto para combatir el sexismo en aulas del Baixo Miño

Carlos Ponce

Tui

La Asociación de Mujeres en Igualdad de Tui ha puesto en marcha una iniciativa educativa innovadora dirigida a la infancia que tiene como objetivo promover la igualdad de género y combatir los estereotipos sexistas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El proyecto tiene carácter comarcal y se desarrollará en distintos municipios del Baixo Miño a través de la realización de talleres didácticos en centros educativos dirigidos a niños de entre 3 y 12 años. Cada sesión combinará contenidos educativos, reflexión crítica y dinámicas participativas mediante el uso de herramientas digitales como juegos interactivos y cuestionarios online.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents