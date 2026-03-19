Arranca un proyecto para combatir el sexismo en aulas del Baixo Miño

La Asociación de Mujeres en Igualdad de Tui ha puesto en marcha una iniciativa educativa innovadora dirigida a la infancia que tiene como objetivo promover la igualdad de género y combatir los estereotipos sexistas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El proyecto tiene carácter comarcal y se desarrollará en distintos municipios del Baixo Miño a través de la realización de talleres didácticos en centros educativos dirigidos a niños de entre 3 y 12 años. Cada sesión combinará contenidos educativos, reflexión crítica y dinámicas participativas mediante el uso de herramientas digitales como juegos interactivos y cuestionarios online.