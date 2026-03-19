Igualdad
Arranca un proyecto para combatir el sexismo en aulas del Baixo Miño
Tui
La Asociación de Mujeres en Igualdad de Tui ha puesto en marcha una iniciativa educativa innovadora dirigida a la infancia que tiene como objetivo promover la igualdad de género y combatir los estereotipos sexistas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El proyecto tiene carácter comarcal y se desarrollará en distintos municipios del Baixo Miño a través de la realización de talleres didácticos en centros educativos dirigidos a niños de entre 3 y 12 años. Cada sesión combinará contenidos educativos, reflexión crítica y dinámicas participativas mediante el uso de herramientas digitales como juegos interactivos y cuestionarios online.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués
- Muere Fernando Franco, gran cronista vigués y estrella de las teclas periodísticas
- Los apartamentos turísticos prefabricados de lujo llegan a Baiona
- Máximo Huerta: «Cuido a mi madre también por egoísmo»
- Aldi, Jysk, Action o Pepco: así sera la oferta del nuevo área comercial de Navia