La experiodista de FARO Eva González leerá el pregón en Tui

La capilla de las reliquias de la Catedral de Tui será el escenario para este domingo 22 de marzo a las 18.00 horas del acto de lectura del pregón de la Semana Santa tudense y que correrá a cargo de la experiodista de FARO Eva González del Socorro, corresponsal en la comarca del Baixo Miño durante más de tres décadas. Como la propia González recuerda, «las puertas de mi despacho siempre estuvieron abierta para todos», logrando de esta forma un amplio reconocimiento en todos los sectores sociales de la zona. La lectura del pregón se completa con un breve concierto protagonizado por el conservatorio municipal de Tui.

Este acto es una iniciativa de la asociación Amigos da Catedral de Tui para promocionar los valores espirituales y culturales de las celebraciones de la Semana Santa tudense.