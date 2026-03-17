Voluntarios eliminan una planta invasora en 2.500 m2 del Monte Trega

Cerca de una veintena de personas participaron en una jornada de voluntariado ambiental organizada por la Comunidad de Montes de A Guarda en el Monte Trega. La iniciativa se centró en labores de control y retirada manual de la crocosmia una especie vegetal invasora presente en este emblemático enclave natural del municipio., cuya expansión preocupa a los responsables del monte comunal por el impacto que puede provocar sobre los ecosistemas autóctonos. Antes de comenzar el trabajo de campo, los participantes recibieron una breve charla formativa en la que se explicó el origen de la especie, su comportamiento invasor y los efectos que produce sobre la biodiversidad local.

Durante esta introducción también se abordaron las dificultades que entraña su erradicación. Se trata de una planta con una gran capacidad de reproducción a partir de sus bulbos, lo que favorece su rápida expansión y obliga a realizar intervenciones periódicas para tratar de controlar su avance. Esta explicación permitió a los asistentes comprender mejor el alcance del problema y la importancia de las labores de retirada manual.

Tras esta parte formativa, el grupo se distribuyó por una zona del monte para iniciar las tareas de eliminación. A pesar de las complicaciones que presenta este tipo de trabajos, el esfuerzo colectivo permitió actuar sobre una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, donde se logró retirar una parte significativa de la presencia de esta especie invasora. Con ello, se contribuye a mejorar el estado ambiental de una zona del monte comunal y a favorecer la recuperación de la vegetación propia del lugar.

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Desde la Comunidad de Montes de A Guarda explican que este tipo de actuaciones forman parte de una estrategia más amplia de conservación del entorno natural del Monte Trega. En este sentido, adelantan que las tareas de control y eliminación de esta planta continuarán en próximas jornadas de voluntariado, con el objetivo de frenar su expansión y evitar que siga colonizando nuevas áreas del monte.