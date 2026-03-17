El rock de Ñu llega a Tui en un concierto el 5 de abril

El grupo de rock Ñu, liderado por José Carlos Molina, celebrará sus cincuenta años sobre los escenarios con un concierto en Tui dentro de la gira conmemorativa que está recorriendo distintas ciudades de España. La actuación tendrá lugar el domingo 5 de abril a las 19.30 horas en el Espazo Feiral, con entrada libre, en el marco de la programación de las fiestas de San Telmo.

Ñu es una de las formaciones históricas del rock español. El grupo nació en Madrid en 1974 de la mano de José Carlos Molina y Rosendo Mercado, quien poco después abandonaría la banda para fundar Leño, otro de los referentes del rock estatal. El concierto servirá para repasar algunos de sus clásicos.