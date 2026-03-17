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San Patricio

Gaitas de A Guarda reinan en la Gran Vía madrileña

Miembros de agrupaciones de A Guarda, durante el desfile. |

Miembros de agrupaciones de A Guarda, durante el desfile. |

El municipio de A Guarda estuvo representado en el gran desfile de San Patricio celebrado en Madrid. El Grupo de Gaitas de la Tercera Edad del municipio de la comarca del Baixo Miño participó por segundo año consecutivo en este evento, acompañado en esta ocasión por la Treboada Arroutada. En total, 47 integrantes del grupo de gaitas y 17 miembros de la formación de percusión se desplazaron hasta la capital para tomar parte en el desfile Las formaciones guardesas fueron además las únicas representantes de la provincia de Pontevedra en que estuvieron presentes en el desfile.

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