Comuneros de Tui piden paralizar el aérodromo proyectado en Entenza: «Las avionetas provocan un ruido insoportable»

La polémica por el proyecto de construcción de un aeródromo privado en Entenza, en el municipio de Salceda de Caselas, ha dado un paso más con la presentación de alegaciones por parte de colectivos vecinales y comunidades de montes.

La iniciativa, impulsada por promotores privados, plantea la habilitación de una pista para avionetas en una zona próxima a núcleos habitados, lo que ha generado inquietud entre la población local desde que trascendieron los primeros detalles del plan.

En este contexto, las comunidades de montes de Caldelas de Tui y Baldráns, junto con diversas asociaciones del entorno, han manifestado formalmente su preocupación por el desarrollo del aeródromo en la parroquia de Entenza. Las entidades firmantes alertan de los riesgos asociados a la cercanía de la futura infraestructura a áreas residenciales y centros educativos, así como ruidos «insoportables» y el impacto ambiental, además de las consecuencias sobre el uso actual del suelo.

Entre las principales advertencias, los colectivos subrayan el potencial riesgo para la seguridad aérea, al coincidir en el espacio rutas de aviones comerciales procedentes de Madrid que llegan a Peinador con la operativa prevista para avionetas. Asimismo, denuncian que, hasta el momento, no se ha hecho pública una evaluación de impacto ambiental ni constan informes favorables de los organismos aeronáuticos competentes.

Ante lo que califican como una «falta de información clara y de respuesta institucional», las comunidades afectadas solicitan la paralización cautelar del proyecto hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad de la población.

El proyecto

El aeródromo está pensado para vuelos propulsados con motor, con aeronaves de un máximo de dos plazas de peso inferior a 600 kilos al despegue. Además, se planifica para uso diurno. Los vuelos se realizarán de día, en condiciones favorables y a una altura máxima de 3.000 metros. Los aviones que despeguen no requieren de un plan de vuelo, ni de torre de control para las maniobras como en los aeropuertos. El piloto es el responsable de mantener la distancia con otras aeronaves bajo las normas de vuelo visual. En estas infraestructuras se debe operar siempre en condiciones meteorológicas de vuelo visual mínimas de visibilidad y de distancia de las nubes.

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Para elegir el lugar se tuvo en cuenta que no existieran servidumbres aéreas que limitasen su funcionamiento. Además el terreno fue considerado idóneo porque su relieve es llano o casi llano lo que facilita la apertura de las explanaciones, reduce el impacto visual y ofrece mejores condiciones para las maniobras a las aeronaves.