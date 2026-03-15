Política
El PP denuncia la «suciedad extrema» de las calles de Tomiño
El Partido Popular de Tomiño denunció la «suciedad extrema» que, según afirma en una nota de prensa, afecta a la villa y a los espacios públicos de las parroquias, y exigió al gobierno municipal mejoras inmediatas en el servicio de limpieza.
La formación asegura que durante todo el mandato ha trasladado las quejas vecinales por el deterioro de la limpieza en calles y plazas, una situación que, sostienen, se ha agravado en los últimos meses. La presidenta del PP local, Lara Meneses, señaló como ejemplo el estado de las aceras, «totalmente ennegrecidas», algo que quedó especialmente visible cuando un hostelero limpió la zona frente a su negocio, evidenciando el contraste con el resto del pavimento.
Los populares también denunciaron deficiencias en la retirada de residuos y responsabilizaron al gobierno de Sandra González de no supervisar adecuadamente el servicio mientras impulsa cambios en el modelo de recogida de basura. Meneses calificó de «incomprensible» destinar 1,2 millones a este nuevo sistema «mientras Tomiño está cada día más sucio».
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