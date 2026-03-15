El Miño a ojos de nuevos talentos

El río arrastra historias que merecen ser contadas y recordadas. Con la idea de recoger ese legado y apoyar el talento local, el Concello de Tomiño ha puesto en marcha el proyecto «Mocidade Talentosa», una iniciativa que promete dar voz a la memoria del Miño a través de la creatividad de la juventud tomiñesa ligada personal y formativamente al audiovisual, la interpretación, la publicidad y el diseño gráfico.

Uxía Cánfora, Lara Domínguez Quinteiro, Mateo Iglesias, María González y Verónica Vicente son los encargados de hacer realidad este proyecto, para el que ya se encuentran trabajando en la grabación del cortometraje profesional «A memoria do Miño», un relato que rescata historias y vivencias alrededor del río y de la idiosincrasia transfronteriza de Tomiño, conectando pasado y presente en una propuesta artística única.

Además de impulsar el talento de la juventud tomiñesa, con esta propuesta el Concello busca también construir una narrativa cultural que recoja la memoria colectiva, la identidad transfronteriza y la vida del municipio, haciendo que la creación emerja de la mirada directa de la juventud sobre su entorno y su historia.

Preservar la memoria

«Para el Concello es una enorme satisfacción impulsar proyectos creativos que nacen de la mirada propia de los vecinos, especialmente aquellos que conectan nuestra historia con la visión de la juventud. Iniciativas que dialogan entre pasado y presente, entre memoria heredada y nuevas formas de narrar, convirtiendo Tomiño en un espacio vivo de creación cultural», destaca la alcaldesa, Sandra González. Para la regidora, la cultura y la creación artística son parte esencial de la identidad de un pueblo, por lo que «apoyarla es una manera de preservar esa memoria, fortalecer el sentimiento de pertenencia y garantizar la transmisión de nuestro legado a las generaciones futuras».

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El proyecto combina imágenes históricas del Archivo de la Imagen Municipal, donadas por los vecinos, sobre todo de los años 40 y 50, con escenas actuales grabadas en un rodaje profesional llevado a cabo por los propios participantes. Cada fotograma es un puente entre generaciones que permite que la memoria del Miño y de la gente que vivió alrededor de él no se pierda.