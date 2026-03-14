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Elas Facedoras

Veinte mujeres artesanas muestran su trabajo en Tui

D. P.

Tui

El espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela de Tui acoge el Mercado Creativo Elas Facedoras, en el que una veintena de mujeres artesanas mostrarán y venderán su trabajo. Hoy abrirá de 11 a 14 hora y de 17 a 21.30 horas, y mañana de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Además, hoy a mediodía tendrá lugar una mesa redonda sobre las mujeres en la artesanía contemporánea gallega. A las 13 horas actuarán Yudit Almeida al contrabajo y voz y Xan Campos al piano; y a las 19 horas habrá una Dj.

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