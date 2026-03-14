Tui impulsa la reforma de la planta baja del edificio de la Plaza de la Inmaculada

Tui iniciará próximamente la reforma de su emblemático edificio de la Plaza de la Inmaculada, que durante años fue antiguo juzgado y que actualmente únicamente acoge la sede de la Policía Local y el archivo judicial. El Concello impulsa estas obras, que rondan los 200.000 euros (sin IVA), con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Vive a Historia, Descubre Tui», sufragado con fondos europeos, por lo que el inmueble se acondicionará con fines de promoción turística, aunque manteniendo su uso administrativo institucional.

Según recoge la descripción del proyecto, el espacio central del edificio será el utilizado como lugar de recepción de visitantes, exposiciones y para la realización de actos promocionales. Se pretende con ello, que el edificio se convierta en el punto de información general y de partida para grupos de visita y estudio de la ciudad, aprovechando el emplazamiento privilegiado del inmueble, en el corazón del casco urbano. Además, existen salas disponibles para los procesos administrativos necesarios para la promoción turística.

Si bien se pretende la reforma de todo el edificio, la actuación se centrará exclusivamente en la planta baja del inmueble, con el fin de que pueda albergar espacios, instalaciones y servicios de fin turístico, además de recuperar y poner en valor el edificio. Las obras tendrán una duración de tres meses e incluirán actuaciones de accesibilidad, eficiencia energética en las instalaciones, eficiencia energética en la envolvente, mejora de la habitabilidad y funcionalidad y mejora de la protección contra incendios.

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Las obras se financian con cargo a una convocatoria extraordinaria de Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino promovida por la Agencia de Turismo de Galicia, que concedió al Concello de Tui dos millones de euros de fondos europeos para desarrollar diferentes proyectos, como la recuperación de murallas en diferentes puntos de interés, la mejora de diferentes plazas en el casco histórico, el cambio de iluminación o soterramiento del cableado. Actuaciones, todas ellas, que tienen el objetivo de consolidar la actividad turística y generar una oferta turística sólida, accesible, verde y sostenible.