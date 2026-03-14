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Tráfico de drogas

Demantelan un punto de venta de droga en un concesionario de Tui

La Guardia Civil localizó heroína y cocaína | Fueron detenidos el gerente y un empleado

Dinero en botes de pintura. | D.P.

Dinero en botes de pintura. | D.P.

D. P.

Tui

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Tui, de 61 y 29 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tras una inspección en un establecimiento de automoción.

El pasado 9 de marzo, según ha informado el instituto armado, los agentes llevaron a cabo una inspección rutinaria en el local, donde localizaron varios botes de pintura en cuyo interior había envoltorios blancos, bolsas de envasado al vacío y dos paquetes con lo que parecía ser sustancia estupefaciente, además de una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Tras analizar las sustancias, confirmaron que se trataba de 53,92 gramos de heroína y de 16,03 gramos de cocaína.

Asimismo, al realizar el recuento del dinero incautado comprobaron que ascendía a 8.900 euros en billetes de diverso valor.

Durante la inspección también fue localizada una báscula electrónica de precisión en cuya superficie había restos de plástico blanco similares a los envoltorios utilizados para la droga, lo que reforzó las sospechas de los agentes sobre la actividad ilícita.

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Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del gerente del establecimiento y de un empleado como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. La comandancia de Pontevedra señala además que en años anteriores, en las inmediaciones del mismo establecimiento, ya se habían producido otras actuaciones relacionadas con el tráfico de drogas. En esos operativos fueron detenidas tres personas y se intervinieron 92 gramos de cocaína y 11 gramos de heroína. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Tui.

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