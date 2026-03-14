Música
Los conciertos de La Fuga y Puño de Dragón abren las Fiestas de San Telmo
El rock de La Fuga y Puño Dragón abrirán musicalmente las Fiestas de San Telmo en Tui. Las dos bandas actuarán el sábado 4 de abril, a partir de las 21.30 horas, en el Espacio Ferial, en un concierto con entrada libre.
La Fuga llega a Tui dentro de la gira de su treinta aniversario con un concierto en el que repasará los grandes éxitos de su extensa trayectoria musical con más de 500 conciertos y 14 discos publicados. La actuación comenzará a medionoche, e interpretarán temas de su nuevo trabajo, como A Ratos, Flores de Mentira o Demasiado tarde, junto a otros éxitos de la banda como P’aquí p’allá, Por verte sonreír, Jaleo, Majareta.
Pero antes, se subirán al escenario del Espacio Ferial, a las 21.30 horas, los músicos Puño de Dragón. La banda asturiana fusiona el rock tradicional con sonidos más actuales. A Tui llegarán dentro de la gira de su segundo trabajo Juegos Violentos.
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