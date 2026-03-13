Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio

Ruta en O Rosal para descubrir sus montes y petroglifos

Carlos Ponce

O Rosal

El Concello de O Rosal abre un nuevo ciclo de rutas interpretativas que invitan a descubrir la riqueza paisajística del municipio. La primera cita tendrá lugar el sábado 28 de marzo con un itinerario circular de seis kilómetros por el monte comunal de As Eiras. La duración será de tres horas y permitirá visitar los petroglifos de Ghorghalado.

