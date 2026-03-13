El negocio que ofrece café de 22 países

La empresa Xorxios, con sede en A Guarda, trabaja con cafés procedentes de Latinoamérica —Colombia, Guatemala, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Perú, Honduras, Costa Rica y Méxi-co—; de África —Kenia, Burundi, Etiopía, República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda y Angola—; de Asia —Laos, Myanmar, Indonesia y Vietnam—; y de Oceanía —Papúa Nueva Guinea—. En cada uno de estos 22 países países selecciona distintas variedades y tipologías, incluidos microlotes únicos a nivel mundial.

Y ahora ha reforzado su estrategia de expansión exterior tras participar en la cuarta edición del programa Galicia Avanza, una iniciativa impulsada por la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y gestionada por el Parque Tecnolóxico de Galicia – Tecnópole.

El programa, que acaba de concluir su cuarta edición, contó con la participación de 30 pequeñas y medianas empresas innovadoras o de base tecnológica de toda Galicia, de las cuales cuatro están ubicadas en el entorno de Vigo. Durante diez meses, las compañías trabajaron en el impulso de su presencia en mercados internacionales y en la consolidación exterior de aquellas que ya tenían experiencia exportadora.

A lo largo del proceso se abordaron aspectos como la mejora de la estrategia comercial internacional, la protección de marcas y diseños industriales o intelectuales, así como la identificación de posibles alianzas empresariales. El objetivo fue facilitar la apertura de nuevos mercados o el acceso a nuevos segmentos de clientes.

Fundada en 1999, Xorxios está especializada en la importación y exportación de café verde de especialidad, un producto caracterizado por su alta calidad y por proceder de prácticas de producción éticas y sostenibles. La empresa dispone de una amplia variedad de cafés que importa directamente desde 22 orígenes distintos en su formato original, para posteriormente comercializarlos o exportarlos sin realizar ningún tipo de manipulación.

Además, la compañía cuenta con el primer laboratorio de España y el tercero de Europa certificado por la Specialty Coffee Association, lo que la sitúa como referente en la formación de catadores profesionales nacionales e internacionales, con metodologías de aprendizaje propias. Entre su oferta destacan los cursos habilitantes para Q Graders, la máxima acreditación reconocida a nivel mundial en este sector.

En la actualidad, la empresa guardesa ya cuenta con experiencia exportadora en países como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Hungría, Portugal y Marruecos, mercados que representan aproximadamente el 15% de su cifra de negocio. Tras su paso por Galicia Avanza, ha reforzado especialmente su presencia en Europa, en particular en Francia e Italia.

Durante su participación en el programa, la firma realizó estudios de mercado, adaptó su página web y su marca a los países de destino, estableció alianzas estratégicas y participó en ferias y eventos internacionales. También elaboró materiales promocionales específicos para los mercados objetivo y recibió asesoramiento para cumplir con la normativa europea sobre productos libres de deforestación.

Además de Xorxios, también se beneficiaron de este programa autonómico de internacionalización otras tres empresas del área de Vigo. Concretamente, la mosense Tequisa, dedicada a la investigación y fabricación de aditivos tecnológicos innovadores para la industria alimentaria; Vanetta food (Nigrán), que exporta platos tradicionales con un toque de autor como el cachopo o la zorza en versiones vegetarianas pero mantiendo sus sabores originales; Y Keybiological (Porriño), centrada en la producción de un ingrediente activo de alto valor basado en aceites vegetales ozonizados y que está exportando al mercado estadounidense.