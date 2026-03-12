El Tyde y la escritora Marga do Val, galardonados con los premios Cidade de Tui 2026

La escritora tudense Marga do Val y el Tyde FC serán distinguidos con los premios Cidade de Tui 2026 en las categorías individual y colectiva, respectivamente, en reconocimiento a su aportación a la ciudad y a la sociedad tudense en distintos ámbitos. La decisión fue adoptada por unanimidad por el jurado y ratificada posteriormente por la junta de gobierno local del Concello.

La escritora Marga do Val, durante un Club FARO. | R. GROBAS

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacó que estos galardones «ejemplifican la vitalidad de la vida tudense y el dinamismo de sus diferentes sectores sociales», así como la capacidad creativa e innovadora de muchos vecinos de la ciudad.

En la categoría colectiva, el reconocimiento recae en el Tyde FC, que este año celebra el centenario de su fundación en 1926 tras la fusión de varios equipos locales. A lo largo de su historia, el club se ha consolidado como una de las referencias del deporte en la ciudad, destacando por su labor en la promoción del fútbol base y del fútbol femenino. Actualmente cuenta con nueve equipos en competición y mantiene una amplia masa social. Entre sus hitos deportivos figuran el ascenso a Regional Preferente en 1979 y el salto a Tercera División en 1983, categoría en la que militó hasta 1989. Además, esta temporada 2025-2026 el club regresó a la Regional Preferente tras más de dos décadas.

En el apartado individual, el premio distingue la trayectoria de Marga do Val, licenciada en Filología Hispánica y Galego-Portugués por la Universidad de Santiago de Compostela y profesora de lengua y literatura gallega. Desarrolló durante años su labor docente en el IES San Paio de Tui y actualmente ejerce en el IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. También fue profesora ayudante de doctorado de lengua y literatura gallega en universidades alemanas como las de Tréveris y Colonia.

Autora de poesía, narrativa y teatro, Marga do Val ha publicado diversas obras y ha recibido reconocimientos como el Premio de la Crítica Española por su libro de poemas A cidade sen roupa ao sol. Además de su actividad literaria, destaca por su labor como promotora cultural y por su implicación en la memoria histórica y en el Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, entidad de la que es fundadora y presidenta.

La entrega de los premios Cidade de Tui 2026 tendrá lugar el próximo 4 de abril en el teatro municipal como acto de apertura de las fiestas patronales de San Telmo.