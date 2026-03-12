O Rosal organiza otra ruta para conocer el lenguaje de las aves

El Concello de O Rosal organiza el domingo 22 de marzo la tercera edición de la ruta A lingua das aves, una actividad pensada para todas las edades que permitirá a los participantes descubrir e identificar las diferentes especies de pájaros del entorno a través de su canto.

El recorrido saldrá a las 10.00 horas desde el parque del Tamuxe y acabará a las 13.00 en el área recreativa As Aceñas. Se trata de un itinerario de aproximadamente un kilómetro de baja dificultad y totalmente accesible que estará guiado por Lorena Franco, de Biophilia, y Manu Sobrino, de El Naturalista Cojo, dos expertos en estudio de la fauna local que acompañarán a los participantes durante toda la ruta.

Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas pueden solicitar información o formalizar su inscripción llamando al teléfono 986625000. Con esta propuesta, el Concello de O Rosal continúa promoviendo actividades de educación ambiental y ocio saludable, permitiendo gozar de la riqueza natural del municipio.

La alcaldesa, Ánxela Fernández, destacó que esta iniciativa «no solo nos acerca a la naturaleza y al conocimiento de nuestro entorno, sino que también fomenta el respeto por la biodiversidad y por la vida silvestre de O Rosal». «Es una propuesta accesible, educativa y muy enriquecedora para todos», concluyó la regidora.