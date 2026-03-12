Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

Naturaleza

O Rosal organiza otra ruta para conocer el lenguaje de las aves

Carlos Ponce

O Rosal

El Concello de O Rosal organiza el domingo 22 de marzo la tercera edición de la ruta A lingua das aves, una actividad pensada para todas las edades que permitirá a los participantes descubrir e identificar las diferentes especies de pájaros del entorno a través de su canto.

El recorrido saldrá a las 10.00 horas desde el parque del Tamuxe y acabará a las 13.00 en el área recreativa As Aceñas. Se trata de un itinerario de aproximadamente un kilómetro de baja dificultad y totalmente accesible que estará guiado por Lorena Franco, de Biophilia, y Manu Sobrino, de El Naturalista Cojo, dos expertos en estudio de la fauna local que acompañarán a los participantes durante toda la ruta.

Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas pueden solicitar información o formalizar su inscripción llamando al teléfono 986625000. Con esta propuesta, el Concello de O Rosal continúa promoviendo actividades de educación ambiental y ocio saludable, permitiendo gozar de la riqueza natural del municipio.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Ánxela Fernández, destacó que esta iniciativa «no solo nos acerca a la naturaleza y al conocimiento de nuestro entorno, sino que también fomenta el respeto por la biodiversidad y por la vida silvestre de O Rosal». «Es una propuesta accesible, educativa y muy enriquecedora para todos», concluyó la regidora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  2. La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
  3. El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
  4. El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
  5. Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
  6. Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
  7. Final feliz a cuatro días en altura
  8. Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña

Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

El gasóleo ahoga al sector pesquero, que avisa de que la situación «es inasumible”

El gasóleo ahoga al sector pesquero, que avisa de que la situación «es inasumible”

Once agresiones a médicos en Ourense comunicadas en un año, la punta del iceberg de una realidad más grave

Once agresiones a médicos en Ourense comunicadas en un año, la punta del iceberg de una realidad más grave

El negocio inmobiliario roza su récord histórico en Galicia con casi 4.500 millones de euros en las 30.600 viviendas vendidas

El negocio inmobiliario roza su récord histórico en Galicia con casi 4.500 millones de euros en las 30.600 viviendas vendidas

Conectadas a la esperanza: el ritual de diálisis en Lalín

Conectadas a la esperanza: el ritual de diálisis en Lalín

El nuevo O Rebullón coge forma: ya lista la escuela infantil

El nuevo O Rebullón coge forma: ya lista la escuela infantil

El Celta no se pone límite

El Celta no se pone límite

La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos

La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
Tracking Pixel Contents