Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Detenido un vecino de Tomiño por calcinar una nave

El hombre, de 55 años, tiene antecedentes penales

La nave calcinada en la parroquia tomiñesa de Amorín.

La nave calcinada en la parroquia tomiñesa de Amorín. / Guardia Civil

Carlos Ponce

Tomiño

La Guardia Civil de Tomiño, junto con el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tui, han detenido a un varón de 55 años con antecedentes penales y vecino de Tomiño, por un presunto delito de daños. Los hechos se remontan al día 6 de marzo tras un incendio en una nave de la parroquia de Amorín, la cual se encontraba próxima a una vivienda, corriendo riesgo la vida de los moradores y que acabó calcinada.

Dado lo sucedido y recibida la denuncia del propietario de la nave, los agentes inician una investigación que tras diversas pesquisas identifican al supuesto autor de los hechos.

Noticias relacionadas

El valor de los daños tanto de la nave como todo su contenido superan los 150.000 euros. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents