Detenido un vecino de Tomiño por calcinar una nave
El hombre, de 55 años, tiene antecedentes penales
Tomiño
La Guardia Civil de Tomiño, junto con el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tui, han detenido a un varón de 55 años con antecedentes penales y vecino de Tomiño, por un presunto delito de daños. Los hechos se remontan al día 6 de marzo tras un incendio en una nave de la parroquia de Amorín, la cual se encontraba próxima a una vivienda, corriendo riesgo la vida de los moradores y que acabó calcinada.
Dado lo sucedido y recibida la denuncia del propietario de la nave, los agentes inician una investigación que tras diversas pesquisas identifican al supuesto autor de los hechos.
El valor de los daños tanto de la nave como todo su contenido superan los 150.000 euros.
