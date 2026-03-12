La carrera de San Telmo abre la inscripción

El plazo de inscripción para la carrera popular solidaria de San Telmo Memorial Xosé Tato, organizada por el Concello de Tui y el club de atletismo del municipio, está abierto hasta el 7 de abril. La prueba, que se celebrará el 11 de ese mes de abril, contará con categorías sénior, juvenil, júnior, veteranos, cadetes, infantiles, alevines y benjamines.