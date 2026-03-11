Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8-M

Veinte mujeres artesanas protagonizan un mercado creativo en Tui

Carlos Ponce

Tui

Dentro de la programación del 8-M, el Día Internacional de la Mujer, el Concello de Tui va a poner en valor la creatividad femenina con la segunda edición del Mercado Creativo Elas Facedoras este fin de semana en el Espazo Sociocultural. Participarán veinte mujeres presentando sus propuestas en pintura, cerámica, gastronomía, joyería, cuero... De esta forma, se apuesta por la visibilización de las artesanas y sus productos.

El mercado abrirá este sábado en horario de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.30 horas y el domingo de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. La entrada es libre. El evento contará además con un programa de actividades complementarias, que incluirá una mesa de debate, actuaciones musicales y un monólogo de humor. Las artesanas proceden de Tui, Tomiño, O Rosal, Oia, Salvaterra, Vigo, Nigrán y Ribadavia, entre otras localidades.

El vacío que deja Miguel Román: Giráldez tendrá que tirar de fondo de armario

El 16% de las universitarias de Galicia ha sufrido una agresión sexual en un contexto de consumo de drogas voluntario o forzado

Las empresas de O Pousadoiro urgen más seguridad tras los últimos robos

La catedral de Tui se ilumina para celebrar sus 800 años

El Frigoríficos ya suma el doble de puntos fuera que en casa

Ponteareas licita su ciclo integral del agua por 107 millones durante 25 años

José Enrique de Ayala, general de Brigada retirado: «Pensar que Europa está en peligro de una guerra generalizada es demasiado alarmista»

La plantilla de Forvia Asientos de Galicia aprueba un plan de ajuste para intentar lograr el pedido de Stellantis

