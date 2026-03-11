Veinte mujeres artesanas protagonizan un mercado creativo en Tui

Dentro de la programación del 8-M, el Día Internacional de la Mujer, el Concello de Tui va a poner en valor la creatividad femenina con la segunda edición del Mercado Creativo Elas Facedoras este fin de semana en el Espazo Sociocultural. Participarán veinte mujeres presentando sus propuestas en pintura, cerámica, gastronomía, joyería, cuero... De esta forma, se apuesta por la visibilización de las artesanas y sus productos.

El mercado abrirá este sábado en horario de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.30 horas y el domingo de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. La entrada es libre. El evento contará además con un programa de actividades complementarias, que incluirá una mesa de debate, actuaciones musicales y un monólogo de humor. Las artesanas proceden de Tui, Tomiño, O Rosal, Oia, Salvaterra, Vigo, Nigrán y Ribadavia, entre otras localidades.