Música
Mayores de A Guarda participarán en el desfile de San Patricio de Madrid
A Guarda
A Guarda contará con representación en el gran desfile de San Patricio de Madrid que se celebra este sábado. Participarán un total de 47 miembros del grupo de la tercera edad del grupo de Gaitas de A Guarda, que estarán acompañados por la Treboada Arroutada. El alcalde, Roberto Carrero, acudió a uno de los últimos ensayos para mostrar su apoyo a una iniciativa que aporta una gran visibilidad al municipio, «además de suponer un orgullo que representen y compartan nuestra cultura».
