La catedral de Tui se ilumina para celebrar sus 800 años

La catedral de Tui estrenará una nueva iluminación artística coincidiendo con el 800 aniversario de su consagración. La actuación permitirá renovar el sistema lumínico del templo para hacerlo más eficiente y realzar su imagen nocturna. Las obras comenzarán esta misma semana tras ser adjudicadas por el ente gestor del Xeodestino Galicia Suroeste y estarán acabadas en dos meses.

La intervención supondrá una inversión de 176.000 euros, financiada en un 80% con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) A Despensa de Galicia y en un 20% por el Concello de Tui.

Hace unos días el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, la presidenta de Galicia Suroeste y alcaldesa de Tomiño, Sandra González, y la representante institucional del Xeodestino y alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, visitaron la catedral y su entorno para conocer sobre el terreno el alcance de la actuación prevista.

El proyecto dotará al conjunto catedralicio de un sistema de iluminación de última generación basado en tecnología LED de bajo consumo y diseñado bajo criterios de eficiencia energética, conservación patrimonial y reducción del impacto ambiental. El nuevo sistema combinará iluminación funcional y artística con el objetivo de resaltar la arquitectura del templo, destacando elementos como la fachada occidental, el claustro y las torres.

Además, la actuación permitirá reducir de forma significativa el consumo energético mediante luminarias LED de alta eficiencia y sistemas de control inteligente. También se minimizará la contaminación lumínica gracias a proyectores de precisión y regulación adaptativa. La nueva iluminación contribuirá igualmente a proteger el monumento al evitar emisiones térmicas y vibraciones que puedan afectar a la piedra histórica.