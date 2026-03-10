Guerra contra el eucalipto en los montes de O Rosal

El monte del Niño do Corvo, en la parroquia rosaleira de San Miguel de Tabagón, se convirtió el pasado sábado en escenario de una jornada de trabajo comunitario centrada en la recuperación ambiental. La Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común del Niño do Corvo organizó una actividad de eliminación de especies invasoras en el marco del «Proyecto Libera», una iniciativa estatal que promueve la implicación ciudadana en la protección de los espacios naturales.

Alrededor de treinta personas voluntarias participaron en esta primera acción, entre ellas varias familias y cuatro menores, que se sumaron a los trabajos de campo. La mayoría de los asistentes procedían de O Rosal, aunque también se desplazaron participantes desde otros municipios del Baixo Miño e incluso desde Vigo, reflejo del creciente interés social por la conservación del territorio.

La jornada comenzó con una sesión formativa celebrada en la Casa Forestal del Niño do Corvo. Allí se explicó a los voluntarios el impacto que tienen las especies invasoras en los ecosistemas locales y se detallaron las técnicas que se emplearían durante la intervención. La expansión de especies como la acacia o determinados eucaliptos constituye uno de los principales problemas para la biodiversidad en muchos montes gallegos, ya que desplazan a la vegetación autóctona, alteran el suelo y dificultan la regeneración natural de los bosques.

Las labores se centraron en la retirada de acacias y eucaliptos mediante métodos exclusivamente mecánicos, sin el uso de productos químicos. Entre las técnicas empleadas destacaron el descortezado o anillado de acacias —que consiste en retirar una franja de corteza para interrumpir el flujo de savia— y el tratamiento manual de los eucaliptos para frenar su rebrote.

En total se actuó sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, en la que se eliminaron cerca de un centenar de árboles y rebrotes. Aunque se trata de una intervención inicial, los organizadores subrayan que este tipo de actuaciones son fundamentales para favorecer la recuperación progresiva del monte y facilitar la implantación de especies autóctonas.

Además, el proyecto se sumará a la campaña estatal «1m² contra la basuraleza», prevista para el 2 de junio, centrada en la retirada de residuos en entornos naturales. El programa concluirá con una jornada comunitaria en el parque de Pías, abierta a la participación de los vecinos.

Con estas iniciativas, la Comunidad de Montes del Niño do Corvo pretende no solo mejorar el estado ecológico del monte, sino también reforzar la conciencia ambiental y la participación social en la gestión de los espacios naturales del Baixo Miño.