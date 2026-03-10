La depuradora de Guillarei celebra una jornada de puertas abiertas

El Consorcio de Augas do Louro y Aqualia organizan un año más una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Guillarei el próximo domingo 22 de marzo. Esta iniciativa pretende resaltar la importancia del agua como recurso imprescindible para el bienestar de la ciudadanía mostrando los procesos de depuración y el conjunto de la gestión del ciclo urbano del agua, además de sensibilizar sobre el problema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Habrá visitas tanto por la mañana como por la tarde. n