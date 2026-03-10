Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La depuradora de Guillarei celebra una jornada de puertas abiertas

C. P.

Tui

El Consorcio de Augas do Louro y Aqualia organizan un año más una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Guillarei el próximo domingo 22 de marzo. Esta iniciativa pretende resaltar la importancia del agua como recurso imprescindible para el bienestar de la ciudadanía mostrando los procesos de depuración y el conjunto de la gestión del ciclo urbano del agua, además de sensibilizar sobre el problema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Habrá visitas tanto por la mañana como por la tarde. n

TEMAS

Alumnos del área de Vigo ya reciben en los institutos terapia individual por sus adicciones

Aranda y Tubau: «Queremos tender un puente con la sabiduría china»

El turno de oficio echa humo: Galicia registra la cifra de solicitudes más alta de la década

La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»

La guerra en Oriente Medio pasará una factura de más de 50 millones de euros a los gallegos solo en carburantes

Las almas de las parroquias de Porriño: el concello homenajea a nueve vecinas veteranas

Giraldez cumple dos años al frente del Celta: así se forjó el entrenador de moda de LaLiga

Gastón Cellerino repite una chilena prodigiosa 18 años después

