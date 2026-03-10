Cumbre nacional sobre dermatología en el Parador de Tui

El Parador de Tui acogió el pasado fin de semana el Congreso Anual del Grupo de Trabajo de Dermatología y Psiquiatría de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que reunió a especialistas procedentes de distintos puntos de España. Durante la reunión científica se abordaron diversos aspectos relacionados con la interacción entre la dermatología y los trastornos psicológicos y psiquiátricos asociados a las enfermedades cutáneas, un campo de creciente interés dentro de la práctica dermatológica. El encuentro permitió compartir experiencias clínicas, revisar conocimientos y debatir sobre la atención integral a los pacientes con patología dermatológica y repercusión emocional.

Durante la reunión también se formalizó el relevo en la coordinación del grupo de trabajo, que pasará a estar dirigida desde Tui por la doctora tudense Carmen Rodríguez Cerdeira.