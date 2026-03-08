Tomiño impulsa la recuperación de la fortaleza de San Lourenzo

El Concello de Tomiño solicitará al Gobierno de España una subvención de cerca de 225.000 euros para recuperar el baluarte de Santiago de la Fortaleza de San Lourenzo, situada en Goián. El pleno municipal aprobó iniciar los trámites para optar a esta ayuda a través del programa estatal del 2% Cultural, con el objetivo de restaurar este elemento singular del patrimonio histórico local, gravemente afectado por las inundaciones registradas a finales de 2022.

La actuación busca reparar los importantes daños estructurales y problemas de estabilidad que sufrió este enclave tras los episodios de fuertes lluvias. La fortaleza de San Lourenzo está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y es considerada una de las construcciones defensivas más relevantes del siglo XVII en la frontera del río Miño.

La solicitud llega después de una reunión mantenida con Patrimonio Cultural, en la que la Xunta de Galicia trasladó al Concello que actualmente no dispone de fondos propios para acometer la restauración. Ante esta situación, el gobierno local ha optado por activar la vía de financiación estatal para garantizar la conservación de este bien histórico.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó que la captación de estos recursos «supone un paso decisivo para nuestro patrimonio y para Goián, ya que permitirá afrontar la recuperación de un elemento histórico fundamental que quedó seriamente dañado por las inundaciones».

El proyecto de recuperación contempla una inversión total cercana a los 313.000 euros, cofinanciada con fondos municipales y con las ayudas del programa 2% Cultural.