El tudense Carlos Fer diseña el cartel de las Festas de San Telmo

El Concello de Tui ya tiene cartel anunciador de las Festas de San Telmo, que se celebrarán del 4 al 13 de abril. El artista tudense Carlos Fer es el autor del diseño, del que es protagonista la figura de una mujer vestida con el traje tradicional. Así, el nombre de Carlos Fer se suma a Víctor Aparicio y Carlos Lago, que diseñaron el cartel de las fiestas patronales de Tui en las últimas ediciones, siendo esta una apuesta del Concello de Tui por visibilizar a los artistas locales y reflejar en el cartel de San Telmo la visión de un o una tudense.

Sobre la obra, el autor explica que «la figura está bailando una muiñeira, un movimiento de alegría, que activa la tradición como práctica atemporal, capaz de renovarse cada vez que se canta y se baila».

El artista sitúa la escena en un tiempo indeterminado, entre el amanecer y el atardecer, en un momento en el que la fiesta comienza o continúa. La figura sostiene el barco y la vela de San Telmo en cada mano, convirtiéndose en signos de identidad y de orgullo de pertenecer a un lugar. «De esta manera, el espíritu de San Telmo aparece encarnado en un cuerpo que baila, participa y hace comunidad», añade Carlos Fer.

El cartel recoge también una referencia al octavo centenario de la consagración de la catedral, que aparece en el fondo del diseño, donde se abre también la escena al otro lado del río, en Valença. Plasma así el artista «la relación entre Tui y Valença como Eurociudad, donde las celebraciones, los encuentros y los ritmos circulan de un lado al otro del río, construyendo una identidad compartida en la que esa frontera acuosa funciona como puente».

Desde el Concello de Tui agradecen a Carlos Fer que aceptara el encargo de crear la imagen de las Festas de San Telmo, declaradas de Interés Turístico de Galicia. El artista, graduado en Bellas Artes por la Universidade de Vigo, tiene experiencia como docente y su obra se expuso en ciudades como Bilbao, Luxemburgo o Lisboa. Además, realizó residencias artísticas y estancias de investigación en París, Bruselas, Madrid y Galicia. En su trayectoria destacan también varios premios internaciones, y, recientemente, ha sido finalista del décimo Premio Cervezas Alhambra Arte Emergente ARCO.