Una ruta para conocer la historia y legado de las mujeres de O Rosal

O Rosal celebrará mañana, 8 de marzo, la segunda edición del «Roteiro 8M», una propuesta familiar impulsada por Fogaricos y Amodo Turismo con la que pretenden poner en valor el papel de mujeres fundamentales en la historia del municipio.

La ruta consistirá en un recorrido circular que tendrá una distancia de 2 kilómetros, de dificultad baja, con cinco paradas en las que se darán a conocer las historias y el legado de mujeres que desempeñaron un papel relevante en el desarrollo social, cultural y comunitario de O Rosal. La salida será a las 10.30 horas desde la Plaza del Calvario y la actividad tendrá carácter gratuito, aunque será necesario inscribirse previamente llamando al 986625000.

Para la alcaldesa, Ánxela Fernández, propuestas como esta tura «son fundamentales para visibilizar a las mujeres que formaron parte de nuestra historia y que muchas veces no tuvieron el reconocimiento que merecían».

Al remate de la ruta, tendrá lugar una concentración institucional en la Plaza del Calvario.