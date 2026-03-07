8-M
Una ruta para conocer la historia y legado de las mujeres de O Rosal
O Rosal celebrará mañana, 8 de marzo, la segunda edición del «Roteiro 8M», una propuesta familiar impulsada por Fogaricos y Amodo Turismo con la que pretenden poner en valor el papel de mujeres fundamentales en la historia del municipio.
La ruta consistirá en un recorrido circular que tendrá una distancia de 2 kilómetros, de dificultad baja, con cinco paradas en las que se darán a conocer las historias y el legado de mujeres que desempeñaron un papel relevante en el desarrollo social, cultural y comunitario de O Rosal. La salida será a las 10.30 horas desde la Plaza del Calvario y la actividad tendrá carácter gratuito, aunque será necesario inscribirse previamente llamando al 986625000.
Para la alcaldesa, Ánxela Fernández, propuestas como esta tura «son fundamentales para visibilizar a las mujeres que formaron parte de nuestra historia y que muchas veces no tuvieron el reconocimiento que merecían».
Al remate de la ruta, tendrá lugar una concentración institucional en la Plaza del Calvario.
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- Tres heridos en un accidente con cuatro coches implicados en la VG-20 en Matamá
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita