Oposición
El PP tomiñés reclama bonificaciones en el ICIO para comunidades
El PP de Tomiño acusa al gobierno local de «abandonar y castigar» a las comunidades de usuarios de agua y a los demás colectivos, como comunidades de montes o asociaciones, por cobrarles indebidamente en los últimos años la totalidad del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en sus actuaciones de abastecimiento, de interés público u orientadas al bien común, a pesar de que existe desde hace muchos años una bonificación en la ordenanza fiscal reguladora.
Por eso, desde el Partido Popular le exigen al ejecutivo de Sandra González que comience a aplicar de inmediato estos descuentos a los que estas entidades tienen derecho y deje de «maltratar» a unas asociaciones que, en el caso de las comunidades de agua, suplen por completo una competencia municipal.
Los populares presentaron una moción en el pleno municipal de esta semana en la que demandaban que estas bonificaciones en las obras de abastecimiento o de interés público, de hasta el 95% de su importe, fueran efectivas. La moción fue aprobada por unanimidad.
