La Plaza de la Inmaculada de Tui muestra su nueva imagen

El Concello de Tui concluyó ayer la plantación de los cuatro árboles que sustituyen a los tilos que fueron talados en la Plaza de la Inmaculada por recomendación de dos informes técnicos que instaban a su retirada por su deficiente estado sanitario y estructural; uno de ellos incluso con riesgo de caída al haber atacado un hongo a sus raíces. Las nuevas especies de plantas corresponden a cuatro ejemplares de acer palmatum, también conocido como arce japonés palmeado.