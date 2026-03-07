Libros
El guardés Denis Maza presenta su nueva novela «Al girar la rueda»
El autor guardés Denis Maza presentará el próximo viernes, 13 de marzo, su nueva novela, «Al girar la rueda». La obra se adentra en el enorme peso de lo fortuito en la vida del individuo. La presentación será a las 20 horas en el Centro Cultural de A Guarda. Maza ya publicó en 2020 «La mística de un grano de arena».
