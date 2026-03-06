El PSOE de Tomiño critica las prórrogas del contrato de la basura

El PSOE de Tomiño rechazó en pleno la aprobación de la octava prórroga del contrato de gestión del servicio público de recogida domiciliaria de restos sólidos urbanos, transporte a la planta de transferencia y limpieza viaria con la empresa Urbaser.

La portavoz socialista manifestó en pleno que, ya el año pasado, en la aprobación de la anterior prórroga, el gobierno aseguró que solo sería por unos meses, hasta que estuviera redactado el pliego de condiciones para licitar el nuevo servicio. También asumió el compromiso de mantener una junta de portavoces para explicar en qué consistiría el nuevo modelo de recogida de residuos urbanos que se va a implantar en el Concello.

«A día de hoy nada de eso se cumplió, seguimos esperando por esa reunión y el servicio cada día es más deficitario y caótico», denuncian desde el PSOE, acusando al gobierno local de «alargar los plazos hasta pasar las elecciones municipales por cuestiones electoralistas».

Igualmente, desde el PSOE se muestran críticos con la aprobación de la prórroga del contrato a la empresa Aqualia para la gestión del servicio de agua.