Obra pública
La plaza de abastos de A Guarda reabre tras un lavado de cara
La Diputación financió con 155.000 euros la reforma del edificio, que data de 1932 | Se incluyeron las propuestas de los placeros
J. Bernárdez
A Guarda inauguró ayer las obras de reforma de la plaza de abastos, que fueron financiadas al completo por la Diputación de Pontevedra, que aportó 155.000 euros. El propio presidente provincial, Luis López, visitó el resultado de la reforma, en compañía del alcalde, Roberto Carrero, y destacó que «fue un proyecto complejo, que incorporó modificaciones trasladadas por los placeros y placeras, como la colocación de una reja que impide que el suelo esté siempre mojado, así como una importante mejora estética».
Las obras realizadas, además de la colocación de rejas, incluyeron el revestimiento de suelos, paredes y escaleras, así como la instalación de arcos de madera y nuevos puntos de luz que aportan una estética que mezcla lo moderno con lo tradicional. Las placeras también valoraron positivamente la colocación de nuevos bancos, que sirven para el descanso de las personas usuarias, pero también como zona de reunión y encuentro de los vecinos. Dichas intervenciones dieron un lavado de cara a este edificio que data del año 1932.
«Invitamos a los vecinos de todos los puntos del Concello y también a los peregrinos, que cada vez son más los que completan el Camino Portugués por la Costa, a que vengan a comprar a esta plaza de abastos y consuman un producto fresco y de la máxima calidad, que les dará fuerzas para llegar a Santiago», destacó ayer el presidente de la Diputación, administración que colabora económicamente en la rehabilitación de otras obras en curso en A Guarda, como la del edificio Sinde o la antigua casa consistorial.
