Tomiño exige a la Xunta que ponga fin a las goteras del centro de día

La Corporación municipal de Tomiño aprobó en pleno, por unanimidad, instar a la Xunta de Galicia y al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, a quien pertenece el centro de día de la localidad, a realizar con carácter urgente las reparaciones necesarias en las instalaciones, especialmente las relacionadas con las goteras y con los peligros eléctricos derivados de las mismas.

El acuerdo plenario incluye también la solicitud de un informe técnico actualizado sobre el estado del edificio y la elaboración de un calendario concreto de actuaciones, con plazos definidos, que garantice su reparación integral. Además, se reclamará la creación de un canal de coordinación directo entre la Xunta y el Concello para hacer un seguimiento de las intervenciones y poder trasladar desde el ámbito municipal información a las familias de los usuarios y usuarias. Dicho acuerdo será remitido a la Consellería de Política Social e Igualdad y al propio Consorcio.

El centro de día de Tomiño se construyó en 2010, con una capacidad de 40 plazas. A lo largo de estos años se consolidó como un servicio público de referencia comarcal, promoviendo la autonomía personal, mejorando la calidad de vida de las personas usuarias y apoyando a sus familias. El equipamiento pertenece a la Xunta de Galicia, que es la responsable de su conservación, mientras que la gestión diaria la desarrolla Cogami.

Según denuncian desde el Concello, últimamente las instalaciones presentan deficiencias estructurales y problemas de conservación, destacando la presencia de goteras en la entrada principal, en el salón y en la cocina, y filtraciones de agua por las paredes. La situación llegó al punto de tener que desconectar puntos eléctricos para evitar riesgos de cortocircuitos.

Noticias relacionadas

«Estamos hablando de un recurso esencial para nuestras personas mayores y sus familias. No podemos permitir que existan goteras y riesgos eléctricos en un centro público en el que la seguridad debe ser la prioridad absoluta», explica la alcaldesa, Sandra González, indicando que las incidencias fueron trasladades en reiteradas ocasiones a los órganos competentes. «Lo que pedimos es una actuación inmediata, un calendario claro y coordinación para poder dar respuesta a las familias», recalca la regidora.