O Rosal renueva uno de los parques infantiles de Pías con 25.000 euros

El Concello do Rosal ha rematado la primera fase de la renovación de uno de los parques infantiles del área recreativa de Pías, una actuación que supone una inversión de casi 25.000 euros y que permitió modernizar y mejorar las instalaciones situadas en la zona oeste del recinto.

La intervención se centró en un área de unos 112 metros cuadrados que presentaba un evidente estado de deterioro debido a la exposición continuada a la lluvia, a las heladas y a la acción directa del sol. El pavimento continuo de caucho existente se encuentra agrietado y con las uniones levantadas, lo que suponía un riesgo para las niñas y niños. Además, la maxitorre de juegos y otros elementos presentaban también señales visibles de desgaste.

En esta primera fase se procedió a la retirada completa del pavimento actual a su sustitución por un nuevo sistema formado por una base de polietileno reciclado con capacidad de absorción de impactos y una capa superior de césped artificial específico para parques infantiles. Aprovechando la solera de hormigón ya existente, se instaló también una nueva maxi torre de juegos que sustituyó a la anterior.

De la misma manera, se desmontaron dos balancines simples, un balancín doble y un columpio biplaza para cambiarlos o repararlos en el taller, adaptar sus anclajes a la normativa vigente y colocarlos en la misma ubicación, garantizando así el cumplimiento de las condiciones de seguridad del área de juego infantil.

Esta intervención tendrá continuidad en una segunda fase, que se desarrollará en la zona este del área recreativa de Pías. En ella se retirarán los actuales elementos de juego, se colocará una malla antihierba y área de sílice y se instalarán nuevos juegos pensados para edades más tempranas, de 0 a 3 años, y de carácter inclusivo, ampliando así las posibilidades de uso del parque.