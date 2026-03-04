Taller de cerámica con estampación botánica en A Guarda
La OMIX de A Guarda organiza en el mes de marzo un obradoiro de cerámica, de elaboración de piezas con estampación de botánica. Las personas participantes realizarán cada una su propia pieza. El obradoiro se desarrollará en dos sesiones, los sábados 7 y 14 de marzo, de 10.00 a 13.00 horas. Las plazas son limitadas y las inscripciones se pueden realizar escribiendo a información@aguarda.es.
