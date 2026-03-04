El PP denuncia que las obras en la plaza dañaron los tilos talados en Tui

El Partido Popular de Tui acusa al Concello de ser el responsable de los daños ocasionados en los cuatro tilos de la Plaza de la Inmaculada, que fueron talados el pasado viernes por recomendación de dos informes técnicos en los que se alertaba de su deficiente estado sanitario y estructural.

El PP, que solicitó acceso a dichos estudios, revela que estos apuntan a que los daños fueron provocados por las obras de humanización del Paseo da Corredoira y calle Augusto González Besada.

El técnico de la Estación Fitopatolóxica Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra, realizó la evaluación de los tilos, a instancias del alcalde, el pasado 22 de septiembre de 2025. «En el momento de la visita, se encontraban (los árboles) rodeados por las obras de acondicionamiento del espacio que, en ningún caso, respetaron su integridad, pues no existían medidas de protección ni limitaciones para los trabajos, por lo que los árboles estaban sufriendo daños significativos», se puede leer en el informe, que señala que hubo raíces principales «seccionadas por la maquinaria», con heridas de más de 15 centímetros, que los alcorques estaban llenos de cemento y restos de obra, que la cota de la plantación era inferior a la necesaria para su supervivencia y que incluso había «garrafas de gasolina en el interior de los alcorques».

Ante esto, el PP de Tui acusa al gobierno local de «utilizar los informes técnicos para justificar la corta de los cuatro tilos, pero de esconder a la ciudadanía que el deterioro de los árboles estuvo directamente relacionado con la ejecución de una obra impulsada por el Concello, en la que no se adoptaron medidas de protección ni se realizó la correspondiente labor de supervisión, responsabilidad última del ejecutivo de Enrique Cabaleiro».

Los populares afean al gobierno local que centrase su explicación pública en las patologías y plagas mencionadas en el informe, «omitiendo que el propio documento vincula la pérdida de estabilidad a los daños producidos durante las obras y las mutilaciones del sistema radicular».

«Se hizo una obra a machada, sin respetar para nada estos activos ambientales que acabamos de perder para siempre, cambiando la fisionomía de un punto de encuentro muy querido por la ciudadanía», lamenta el portavoz del PP tudense, Nico Montes, apuntando que «además de la obvia responsabilidad del Concello, de la constructora y de la dirección de obra, hubo muy poca sensibilidad para tratar de salvar y recuperar estos tilos por parte del gobierno socialista».