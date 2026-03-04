La jueza Paz Filgueiras pondrá voz al manifiesto del 8-M en Tui

El Concello de Tui celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema «Dereitos, Xustiza e Acción, por e para todas», con el que apela al cumplimiento efectivo de la Ley de Igualdad, puniendo el foco en la necesidad de que los derechos conquistados se traduzcan en justicia y acción concreta en la vida cotidiana de las mujeres. En esta línea, el acto central de la programación se celebrará este viernes, 6 de marzo, a las 19 horas en el Teatro Municipal. La magistrada Paz Filgueira dará lectura al manifiesto de este 8-M en Tui, y tendrá lugar las actuaciones de Sue Moreno y el alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Tui con un homenaje a las compositoras. Además, se hará un reconocimiento a la Asociación de Amas de Casa de Tui en su 34 aniversario.

El programa contempla dos proyecciones cinematográficas en colaboración con el Cineclub Tui. Mañana, jueves, se proyectará «Sufraxistas», y el jueves 12, «Yo soy Nevenka»; ambas en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela, a las 19 horas.

El sábado, 7 de marzo, a las 12.30 horas, se inaugurará la exposición «Pinceladas de Muller», de la Asociación Tide Arte na Oficina de Turismo; y el sábado 15 y domingo 16 de marzo, en el Espazo Sociocultural, se celebrará el segundo Mercado Elas Facedoras, que reunirá a distintas mujeres creadores y contará con un programa de actividades paralelas con monólogos, mesas redondas y actuaciones musicales.

Por último, el lunes 23, a las 19.00 horas, tendrá lugar una conversación con Marilar Aleixandre sobre el libro «As Bocas Cosidas».

«No es solo conmemorar el 8-M, sino también ser un instrumento de cambio real para construir una sociedad más justa e igualitaria en Tui»,explica la concejala de Igualdad, Ana Núñez, sobre esta programación.