A Guarda licita nueve puestos de la Fiesta de la Langosta
El Concello de A Guarda saca a concurso público los puestos que se instalarán en la Fiesta de la Langosta y Cocina Marinera, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio. En total se ofertan nueve puestos: seis de restaurantes, uno de cafetería, uno de bodega de la DO Rías Baixas y uno de confitería. Las personas interesadas tienen hasta el martes 10 de marzo para presentar sus ofertas.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- prohi
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Vigo también se llevó un Goya