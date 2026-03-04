A Guarda licita nueve puestos de la Fiesta de la Langosta

El Concello de A Guarda saca a concurso público los puestos que se instalarán en la Fiesta de la Langosta y Cocina Marinera, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio. En total se ofertan nueve puestos: seis de restaurantes, uno de cafetería, uno de bodega de la DO Rías Baixas y uno de confitería. Las personas interesadas tienen hasta el martes 10 de marzo para presentar sus ofertas.